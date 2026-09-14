Ganzjahres-/Winterproduktoffensive bei Pirelli

Mittlerweile ist es fast schon zur Gewohnheit geworden, dass Reifenhersteller „heimlich, still und leise“ neue Profile einführen: Ohne viel Aufhebens sind sie auf einmal da bzw. tauchen sie von heute auf morgen auf den Webseiten eines Anbieters auf. Das betrifft dabei nicht etwa irgendwelche Nischenprodukte wie zuletzt unter anderem Continentals „EcoContact 7“ bzw. „EcoContact 7 S“ und „WinterContact 8 S“ oder Michelins „Alpin 7“ beispielhaft dokumentiert haben. Bei Pirelli gibt es zur aktuellen Herbst-/Wintersaison sogar gleich drei Profilneuzugänge zu entdecken, über die ihr Hersteller bis dato noch nicht allzu viele Worte verloren hat. Dazu zählen der „Scorpion Winter 3“ und der „Powergy 2 Winter“ speziell für die kalte Jahreszeit sowie der „Powergy 2 All Season“ für einen ganzjährigen Einsatz. Während der Erstgenannte (für SUVs) damit dem vor Jahresfrist eingeführten „Cinturato Winter 3“ (für Pkw) zur Seite gestellt wird, weiten die anderen beiden die bisher lediglich aus einem dem „Powergy-2“-Sommerreifen bestehende zweite „Powergy“-Generation des Herstellers in den Winter- und Ganzjahresbereich hinein aus.

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