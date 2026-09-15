„Falscher“ Reifen im AMS-Ganzjahrestest und keine von Goodyear/Michelin?

Ergebnisse von Winter- und Ganzjahresreifentests erscheinen derzeit wie am Fließband, schließlich herrscht jetzt Hochsaison in der Branche. In all dieser Hektik kann schon mal was durcheinandergeraten. So wie beim jüngsten Produktvergleich von Allwetterprofilen bei Auto Motor und Sport (AMS) für die Ausgabe 20/2026 des Magazins. Denn darin ist einerseits zwar zu lesen, dass Falkens „Euroall Season AS210“ einer der neun geprüften Kandidaten der Größe 195/55 R16 gewesen sein soll. Wer sich andererseits dann aber wundert, dass da ein vor rund acht Jahren erstmals vorgestelltes Modell mit am Start war, während die Marke doch schon vor Jahresfrist einen Nachfolger eingeführt hat, liegt völlig richtig, wie Thiemo Fleck, Gesamtleiter Reifentest Pkw/Light Truck bei der Auto-Motor-und-Sport-Gruppe, im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt hat. Bei der Gelegenheit hat er auf Nachfrage dieser Fachzeitschrift gleich noch Licht ins Dunkel hinsichtlich einer Frage, die bestimmt nicht nur so manchen unserer Leser umtreibt: Warum eigentlich waren bei besagtem Produktvergleich keine Goodyear- und Michelin-Reifen mit am Start?

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