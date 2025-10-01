https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Falkens-neuer-EuroAll-Season-AS220-fuer-Kompakt-und-Mittelklassefahrzeuge-sowie-SUVs-kennzeichne-sich-ueber-modernsten-Technologien.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-01 13:30:282025-10-01 13:30:28Neuer EuroAll Season AS220 rundet Falkens Ganzjahresreifensortiment ab
Neuer EuroAll Season AS220 rundet Falkens Ganzjahresreifensortiment ab
Falken Tyre Europe erneuert sein Sortiment an Ganzjahresreifen und hat nun den neuen EuroAll Season AS220 für Kompakt- und Mittelklassefahrzeuge sowie SUVs vorgestellt. Der Reifen vereine „ganzjährige Sicherheit, Komfort und Effizienz“ und ist außerdem das erste Modell, das die neue Vario-Core-Kennzeichnung als „technisches Gütesiegel“ trägt, mit der der Hersteller signalisieren will: der Reifen vereine „die modernsten Reifentechnologien in einem Konzept“. Der neue EuroAll Season AS220 soll den vor nunmehr sieben Jahren eingeführten AS210 ersetzen und steht im Line-up des Herstellers damit künftig neben dem vor zwei Jahren eingeführten EuroAll Season AS220 Pro.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!