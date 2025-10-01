Neuer EuroAll Season AS220 rundet Falkens Ganzjahresreifensortiment ab

Falken Tyre Europe erneuert sein Sortiment an Ganzjahresreifen und hat nun den neuen EuroAll Season AS220 für Kompakt- und Mittelklassefahrzeuge sowie SUVs vorgestellt. Der Reifen vereine „ganzjährige Sicherheit, Komfort und Effizienz“ und ist außerdem das erste Modell, das die neue Vario-Core-Kennzeichnung als „technisches Gütesiegel“ trägt, mit der der Hersteller signalisieren will: der Reifen vereine „die modernsten Reifentechnologien in einem Konzept“. Der neue EuroAll Season AS220 soll den vor nunmehr sieben Jahren eingeführten AS210 ersetzen und steht im Line-up des Herstellers damit künftig neben dem vor zwei Jahren eingeführten EuroAll Season AS220 Pro.

