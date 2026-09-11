„Hakkapeliitta 01“ zum Jubiläum dieser Nokian-Produktfamilie jetzt erhältlich

Im Frühjahr schon hatte Nokian Tyres einen „revolutionären“ Reifen angekündigt, dessen Spikes je nach Temperatur automatisch ein- oder ausfahren und der damit den für die jeweils herrschenden Fahrbahnbedingungen passenden Grip liefert. Jetzt zum Herbst soll das „Hakkapeliitta 01“ genannte Modell bei Reifenhändlern in Skandinavien und Nordamerika, aber auch Mitteleuropa erhältlich sein. Mit ihm feiert der finnische Reifenhersteller zugleich das 90-Jährige seiner „Hakkapeliitta“-Reihe, hatte er 1936 und damit zwei Jahre nach seinem ersten Winterreifen doch das Debütmodell „Lumi-Hakkapeliitta“ vorgestellt. Für den neuesten Reifen der Produktfamilie hat Nokian im Übrigen die Durchnummerierung bei ihr zurückgesetzt mit Blick auf die zuletzt in den Markt gerollten Ausführungen „Hakkapeliitta 10“ (mit Spikes) und „Hakkapeliitta R5“ (ohne Spikes). Denn die Null und die Eins beim „Hakkapeliitta 01“ stehen demnach für die digitalen Zustände on/ein (ausgefahrene Spikes) und off/aus (eingefahrene Spikes). Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich?

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen