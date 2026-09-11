Großer 100er-Klub bei den „Topwerkstätten 2027“

Vor Kurzem erst hat Auto Motor und Sport (AMS) 1.000 von dazu rund 7.300 betrachteten Betrieben die Auszeichnung als „Topreifenservice 2027“ verliehen. Eine analoge Untersuchung ist – wiederum gemeinsam mit dem Beratungsinstitut QuantiQuest – in Sachen Kfz-Werkstätten vorgenommen worden. Allerdings wurden dafür rund 32.000 Servicebetriebe im Zeitraum Mai bis Juni dieses Jahres befragt. „Unter anderem zu ihren Leistungen, spezifischen Zertifizierungen und Weiterbildungen sowie ausgewählten Zusatzservices wie etwa Verfügbarkeit einer Wartezone und digitale Terminvergabe. Außerdem wurden Standorte, Öffnungszeiten und Kontaktwege abgefragt“, so AMS. Dazu seien Werkstätten angeschrieben sowie auf der eigenen Website und im Magazin zur Teilnahme aufgerufen worden.

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