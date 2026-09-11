Weiterentwickelter Sporttouringreifen: Contis neuer „Motion Evo“

Mit dem „Motion Evo“ bringt Continental einen neuen Motorradreifen für Sportouringmaschinen auf den Markt. Wie der entsprechende Namenszusatz in der Produktbezeichnung nahelegt, handelt es sich dabei um eine Weiterentwicklung des „Motion“ genannten Modells. Gegenüber seinem Vorgänger soll der Reifen verschiedene Produktinnovationen bündeln und sei gedacht für Fahrer, die ein ausgewogenes Verhältnis von Fahrspaß, Sicherheit und Laufleistung schätzen. Als vielseitiger Sporttouringreifen beschrieben, soll der „Motion Evo“ laut Christoph Ettenhuber, Head of Business Field Motorcycle Tires bei Continental, intuitives Fahrverhalten mit verlässlichem Grip bei Nässe und Trockenheit verbinden. „Und das bei einer Laufleistung, die im Alltag überzeugt“, wie er darüber hinaus noch hinzufügt. Bei alldem verbindet der Anbieter mit der Verwendung neuer Karkassmaterialien zusätzliche Stabilität und Konsistenz sowie resultierend daraus damit letztlich ein besseres Handling und eine agilere Fahrdynamik. „Ergänzt wird dies durch eine aktualisierte Reifenmischung, um die Performance auf nasser und trockener Fahrbahn zu verbessern“, so der Reifenhersteller weiter. In diesem Zusammenhang werden insbesondere vier zentrale Eigenschaften des Profils hervorgehoben.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen