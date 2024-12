Wer hat’s erfunden? Auch Conti hatte 1934 schon einen Winterreifen am Start

Haben bisher der finnische Hersteller Nokian Tyres auf der einen sowie die seit 1985 unter dem Continental-Dach beheimatete Marke Semperit jeder für sich in Anspruch genommen den Winterreifen erfunden zu haben, so hatte bisher ein jeder auf seine Art irgendwie recht. Denn 1934 stellten die Finnen mit ihrem „Kelirengas“ genannten Profil einen Reifen speziell für die kalte Jahreszeit vor, wobei dieser jedoch wohl für den Einsatz bei Lkw gedacht war. Aber 1936 und damit zwei Jahre später brachte Semperit mit dem „Goliath“ dann allerdings den nach bisherigen eigenen Worten „erste[n] Winterpneu der Welt“ (für Pkw) auf den Markt. Wobei die Reifenmarke aus Österreich seit Mitte/Ende vergangener Woche auf ihren Webseiten allerdings jetzt nurmehr schreibt, das betreffende Modell sei der „erste Winterpneu des Unternehmens“ gewesen. Was vermutlich mit der konkreten Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bei Continental in Zusammenhang stehen könnte, hat der deutsche Hersteller seinerseits nahezu zeitgleich schließlich vermeldet, genauso wie Nokian schon 1934 und damit ebenfalls vor 90 Jahren respektive zwei Jahre früher als Semperit einen Winterreifen auf den Markt gebracht zu haben.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen