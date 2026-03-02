Nokian Tyres stellt „revolutionären“ Spikereifen mit „Grip nach Bedarf“ vor

Dass ein neuer Reifen vorgestellt wird, den dessen Hersteller als „revolutionär“ beschreibt, kommt nicht aller Tage vor. Nun präsentiert Nokian Tyres seinen neuen Hakkapeliitta 01, dem Hersteller zufolge „der erste Winterreifen der Welt mit Grip nach Bedarf“. Was nach einer dieser Marketingfloskeln klingt, wie man sie bei Reifenvorstellungen des Öfteren zu hören und zu lesen bekommt, ist beim neuen Hakkapeliitta 01 wörtlich zu nehmen. Denn das Profil des Winterreifens enthält Spikes, die entsprechend der Temperatur ein- oder ausfahren, und zwar automatisch. Und der Reifen ist keine Studie für den Showroom, sondern soll im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen.

