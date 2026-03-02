Nokian Tyres stellt „revolutionären“ Spikereifen mit „Grip nach Bedarf“ vor

Der neue Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 bietet etwas, das bisher als unmöglich galt und daher vom Hersteller als „revolutionär“ beschrieben wird: Die Spikes des Winterreifens fahren ein oder aus, und zwar automatisch entsprechend der Temperatur (Bild: Nokian Tyres)

Dass ein neuer Reifen vorgestellt wird, den dessen Hersteller als „revolutionär“ beschreibt, kommt nicht aller Tage vor. Nun präsentiert Nokian Tyres seinen neuen Hakkapeliitta 01, dem Hersteller zufolge „der erste Winterreifen der Welt mit Grip nach Bedarf“. Was nach einer dieser Marketingfloskeln klingt, wie man sie bei Reifenvorstellungen des Öfteren zu hören und zu lesen bekommt, ist beim neuen Hakkapeliitta 01 wörtlich zu nehmen. Denn das Profil des Winterreifens enthält Spikes, die entsprechend der Temperatur ein- oder ausfahren, und zwar automatisch. Und der Reifen ist keine Studie für den Showroom, sondern soll im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert