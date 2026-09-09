Bridgestone-Mobilkranreifen VHS 3 trägt jetzt bis zu 7,5 Tonnen
Auf der Steinexpo, die vergangene Woche in Nieder-Ofleiden stattfand, feierte Bridgestone eine Weltpremiere. Während das Radialreifenprofil für Mobilkräne VHS 3 bereits im Markt ist, und zwar in zwei Load- und Speed-Index-Kombinationen (177E und 174F) in der Größe 445/95 R25, ist diese Reifengröße nun auch in der Kombination 178F erhältlich. Damit biete der Mobilkranreifen nun bei gleicher Geschwindigkeit – F für 80 km/h – einen um zwölf Prozent erhöhten Load-Index. In Zahlen: Der VHS 3 mit 178F kann 7,5 Tonnen tragen, während derselbe Reifen in 174F ‚nur‘ 6,7 Tonnen tragen kann. Wie dazu am Bridgestone-Stand zu erfahren war, gibt es keinen Mobilkranreifen im Markt, der über einen höheren Load-Index bei 80 km/h verfüge. Dem Hersteller zufolge sei der VHS 3 „geeignet für alle geländegängigen Kräne“, biete „hervorragende Leistung besonders bei hoher Geschwindigkeit“ und unter Straßenbedingungen sowie eine „besonders lange Lebensdauer und niedrige Geräuschpegel“.
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