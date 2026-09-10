Wegmann Automotive startet Kampagne „Turbo-Dienstag“

Wegmann Automotive hat zum Saisonstart ein Vertriebsoffensive gestartet. Im Rahmen der wöchentlich laufenden Kampagne „Turbo-Dienstag“ mache das Unternehmen mit Schwerpunkte bei Auswucht- und Reifenservicetechnologie europäischen Kfz-Betrieben und Reifenservicespezialisten jeden Dienstag „ein unschlagbares Knallerangebot“ rund um das Thema RDKS im B2B-Partnershop. Die Aktion endet am 1. Dezember.