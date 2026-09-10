https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Zum-Thema-RDKS-faehrt-Wegmann-Automotive-eine-Vertriebsoffensive-namens-Turbo-Dienstag.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-10 10:14:122026-09-10 10:14:12Wegmann Automotive startet Kampagne „Turbo-Dienstag“
Wegmann Automotive startet Kampagne „Turbo-Dienstag“
Wegmann Automotive hat zum Saisonstart ein Vertriebsoffensive gestartet. Im Rahmen der wöchentlich laufenden Kampagne „Turbo-Dienstag“ mache das Unternehmen mit Schwerpunkte bei Auswucht- und Reifenservicetechnologie europäischen Kfz-Betrieben und Reifenservicespezialisten jeden Dienstag „ein unschlagbares Knallerangebot“ rund um das Thema RDKS im B2B-Partnershop. Die Aktion endet am 1. Dezember.
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