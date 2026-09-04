China-Hersteller beabsichtigen Milliardeninvestitionen in Reifenwerke

Laut dem ägyptischen Ministerium für Investitionen und Außenhandel hat die Zhongce Rubber Group (ZC Rubber) eine Absichtserklärung unterschrieben, die Errichtung eines integrierten Komplexes zur Produktion von Reifen in dem Land prüfen zu wollen. Damit ist der chinesische Reifenhersteller allerdings nicht der einzige Anbieter aus dem Reich der Mitte mit derlei Plänen, bestätigen Medien aus der Region darüber hinaus doch ein schon vor einigen Monaten bekannt gewordenes ähnliches, dabei aber sogar noch ungleich größeres Vorhaben von Linglong Tire.

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