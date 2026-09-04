„Werkstatt-Know-how im Viertelstundentakt“ bei der Automechanika

Kamera- und radarbasierte Fahrerassistenzsysteme – sogenannte Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) – sind bei modernen Nutzfahrzeugen mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben und gehören damit immer häufiger zum Werkstattalltag im Bus-/Lkw-Servicegeschäft aktiver Betriebe. Genau diese können sich über kostenlose Praxisworkshops freuen, die bei der Automechanika Frankfurt in der kommenden Woche angeboten werden sollen. Da auch die professionelle Instandsetzung von Caravans und Reisemobilen spezielles Know-how erfordert, wolle man Fachbesuchern auch das kostenlos an allen Messetagen vermitteln, heißt es weiter. In diesem Zusammenhang spricht die Messe Frankfurt von „Werkstatt-Know-how im Viertelstundentakt“ und meint damit die zahlreichen täglich während der Automechanika angebotenen Workshops dazu.

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