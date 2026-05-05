China-Hersteller Linglong plant Reifenwerk in Ägypten

Wie EnterpriseAM und Business Today Egypt übereinstimmend berichten, plant Shandong Linglong den Bau eines Reifenwerkes in Borg El Arab/Ägypten. Im Rahmen eines Treffens mit Mohamed Magdy Farid, Minister für Investitionen und Außenhandel des Landes, soll der chinesische Reifenhersteller die mögliche Umsetzung eines entsprechenden Projektes besprochen haben. Demnach will das Unternehmen voraussichtlich rund zwei Milliarden US-Dollar (gut 1,7 Milliarden Euro) aufwenden, um vor Ort Pkw- und Lkw-Reifen zu fertigen, die dann zu 90 Prozent für den Export – insbesondere in die USA und die Golfstaaten – bestimmt sind. Schon im vergangenen Herbst hat mit der Sailun Group ein weiterer chinesischer Reifenhersteller den Grundstein für die Errichtung eines Reifenwerkes in Ägypten gelegt, während ungeachtet der noch laufenden Bauarbeiten bereits eine Erweiterung des Standortes in der Sokhna Integrated Zone geplant wird, der Anfang 2027 in Betrieb gehen soll.