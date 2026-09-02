Verstärkung für Pirellis Unternehmenskommunikation

Seit Anfang August verstärkt Victoria Bartels das Team der Unternehmenskommunikation bei Pirelli Deutschland. Nach ihrem Journalismusstudium hat sie in verschiedenen Medienhäusern redaktionelle Erfahrung gesammelt und vor ihrem Eintritt bei dem Reifenhersteller zuletzt bei dem Lifestylemagazin Cosmopolitan der Bauer Media Group als Redakteurin für Online- und Social-Media-Inhalte sowie als Community-Managerin gearbeitet. Dort erstellte sie redaktionelle Inhalte, führte Interviews, entwickelte Social-Media-Formate, koordinierte Kooperationen und nahm in redaktioneller Funktion an Presseterminen und Veranstaltungen teil. Angesichts dessen und der Teilnahme an mehreren Presseevents ihres neuen Arbeitgebers, bei denen sie eine Reihe von Führungskräften des Unternehmens aus Deutschland und Italien persönlich kennengelernt habe, kenne sie Pirelli bereits gut, heißt es. Bei der Dependance des Reifenherstellers hierzulande wird Bartels in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation tätig sein und als Teil des Teams dort Anna M. Pasternak, Head of Communications bei Pirelli Deutschland, bei ihrer Arbeit unterstützen. „Zu ihren Aufgaben gehören Medienarbeit, interne Kommunikation, digitale und redaktionelle Formate sowie die kommunikative Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung dazu.