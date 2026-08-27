Shandong Linglong bleibt offizieller „Globaler Reifenpartner“ des FC Chelsea

Seit der Saison 2024/25 ist Shandong Linglong „Globaler Reifenpartner“ des FC Chelsea. Wie der aus China stammende Reifenhersteller nun mitteilt, laufe die Partnerschaft mit dem englischen Premier-League-Vereins aus London auch in der am vergangenen Wochenende begonnenen Saison. Im Rahmen des Sponsorings erhalte Linglong bei allen Heimspielen der Premier League, im FA Cup sowie im League Cup „eine umfangreiche Präsenz auf der digitalen Bande im Stadion“ an der Stamford Bridge. Das Logo des Herstellers werde zudem auf den Partnerboards im Stadion sowie auf der offiziellen Homepage des FC Chelsea zu sehen sein. Reguläre Eintrittskarten, VIP-Hospitality-Kontingente, das Recht auf die Nutzung des Kooperationslogos sowie eine umfangreiche Einbindung in die Club Media Aktivitäten rundeten das Sponsoring-Paket ab. Auch bei den Heimspielen der Damen des FC Chelsea werde Linglong Tire im Stadion präsent sein. „Gemeinsame Aktivierungsmaßnahmen, vor allem in den sozialen Medien sind geplant, um die emotionale Bindung zwischen Linglong und den Chelsea-Fans zu vertiefen“, so der Hersteller dazu.