„Tyre-to-Tyre“-Projekt in Europa – Pirelli koordiniert es

Gemeinsam treiben Pirelli, Pyrum, Synthos und BASF eine „Tyre to Tyre“ genannte Initiative für die Kreislaufwirtschaft in Europa voran, mittels dem die Entwicklung eines industriellen Ökosystems gefördert wird mit dem Ziel, den Einsatz von recycelten Materialien aus Alt- und Ausschussreifen in neu produzierten Reifen zu steigern. Bei dem von dem italienischen Reifenhersteller koordinierten Projekt werden Altreifen genutzt, die deutschlandweit gesammelt werden – unter anderem in Filialen von Pirellis Driver-Händlernetzwerk oder bei Motorsportaktivitäten – sowie Ausschussreifen aus dem Werk des Unternehmens in Breuberg. „Eine industrielle Prozesskette, darauf ausgelegt, den Materialwert dieser Reifen zu maximieren, verarbeitet sie zu sekundären Rohstoffen, darunter auch synthetischer Kautschuk. Diese werden nach dem ISCC-Plus-Standard zertifiziert. Dies stellt die Rückverfolgbarkeit entlang der Wertschöpfungskette sicher und ermöglicht das Rückführen kreislauffähiger Materialien in die Produktion neuer Pirelli-Reifen“, wie es dazu heißt.

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