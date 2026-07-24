47 aus 185 im Finale der Automechanika Innovation Awards

Das Rennen um die Innovation Awards der Automechanika, die vom 8. bis zum 12. September in Frankfurt stattfindet und zu der sich gut 4.400 Aussteller angekündigt haben, geht in die zweite Runde: Denn nach der Jurysitzung Anfang dieser Woche steht fest, welche der 185 Bewerbungen um die von der Messe vergebenen Auszeichnungen es ins Finale geschafft haben. Demnach können sich 47 Einreichungen noch Hoffnung machen, in einer der insgesamt elf Wertungskategorien ganz vorne zu liegen. Welche das sind, lässt sich einer auf den Webseiten der Messe Frankfurt veröffentlichen Liste entnehmen. Wer am Ende zu den Gewinnern eines Innovation Awards zählen wird, wird allerdings erst auf der Automechanika Frankfurt bekannt gegeben im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 8. September um 17:00 Uhr. Auf der Ambition-Bühne in der Festhalle erhalten die entsprechend ausgewählten Unternehmen dann ihre Auszeichnungen. Alle nominierten Produkte und die Gewinner werden außerdem ab dem 9. September in einer Sonderschau im sogenannte Innovation4Mobility-Areal in Halle 3.0 präsentiert.

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