Wie TecAlliance Aftermarket-Betriebe unterstützt …

… will das Unternehmen dem Fachpublikum bei der diesjährigen Automechanika vermitteln. Wenn die Messe vom 8. bis zum 12. September wieder ihre Pforten öffnet, dann sollen sie am Stand des Anbieters erfahren können, wie „vertrauenswürdige Daten, etablierte Branchenstandards und vernetzte Lösungen den freien Kfz-Ersatzteilmarkt effizienter und zukunftssicher machen“. Dies vor dem Hintergrund, dass der Independent Aftermarket geprägt sei von einer zunehmenden Fahrzeugkomplexität, neuen Geschäftsmodellen und steigenden Kundenerwartungen. „Als neutrale Dateninfrastruktur des freien Kfz-Ersatzteilmarktes verbindet TecAlliance Teilehersteller, Großhändler, Werkstätten und Softwareanbieter über standardisierte, validierte Daten. Dadurch ermöglicht das Unternehmen eine zuverlässige Fahrzeugidentifikation, eine präzise Teilezuordnung sowie durchgängige digitale Prozesse – von der Bestellung und Retourenabwicklung bis hin zur Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten und deren digitaler Dokumentation“, so der Anbieter.

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