Mehr als 110 Teilnehmer an der GRS-Autoservice-Roadshow

In den vergangenen Wochen machte die Autoservice-Roadshow der Goodyear Retail Systems (GRS) in vier Städten Halt: In Hamburg, Leipzig, Sindelfingen und Leverkusen kamen mehr als 110 Teilnehmer aus dem Premio- und HMI-Netzwerk zusammen, um sich zu aktuellen Themen aus dem Autoservice- und IT-Bereich zu informieren. Als Gastgeber der diesjährigen Roadshow-Runde fungierten dabei die regionalen Handelspartner AAG (Hamburg), WM (Leipzig), Göhrum Autoteile (Sindelfingen) und Wütschner Autoteile (Leverkusen) sowie vonseiten der GRS deren Leiter Autoservice Thorsten Brückner und IT-Retail-Leiter Marco Heitmann. „Die Roadshow lebt davon, dass wir komplexe Themen direkt in die Betriebe bringen – nicht als trockene Präsentation, sondern im echten Austausch“, zieht Ersterer ein positives Fazit der von ihm moderierten Veranstaltungsreihe. Die positive Resonanz der Teilnehmer habe einmal mehr gezeigt, wie gut Veranstaltungen mit praxisnahem Bezug im Netzwerk ankommen.

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