Auch Schaeffer als GM-Zulieferer ausgezeichnet

Trophäenübergabe (von links): Jon Jameson, Senior Vice President und Global Key Account Manager bei Schaeffler mit dem Regional CEO Americas bei dem Zulieferer Marc McGrath sowie Peter Layer, Executive Director Global Purchasing Chassis Propulsion and Structures bei General Motors, dem Schaeffler-Vorstandsvorsitzenden Klaus Rosenfeld und Don Baranowski, Key-Account-Manager be idem Zulieferer (Bild: Schaeffler)

Bei der 34. Veranstaltung „Supplier of the Year“ von General Motors (GM) in Austin (Texas/US) hat nicht nur Bridgestone eine Auszeichnung eingeheimst, auch Schaeffler ist geehrt worden für sein Engagement rund um Innovation und Qualität sowie seine Rolle als vertrauenswürdiger Zulieferer. Damit leiste das deutsche Unternehmen einen Beitrag zum weiteren Wachstum, zur Innovationskraft und zum Erfolg des US-amerikanischen Automobilherstellers, heißt es in diesem Zusammenhang. „Diese renommierte Auszeichnung von General Motors ist eine bedeutende Anerkennung unseres Engagements für Qualität und Performance. Sie spiegelt das Vertrauen und die enge Zusammenarbeit wider, die unsere Partnerschaft prägen, ebenso wie unseren gemeinsamen Fokus auf Innovation und operative Exzellenz. Es ist uns eine Ehre, den anhaltenden Erfolg von GM mit Technologien zu unterstützen, die die Zukunft der Mobilität mitgestalten“, freut sich der Schaeffler-Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld über die Würdigung.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert