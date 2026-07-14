Auch Schaeffer als GM-Zulieferer ausgezeichnet

Bei der 34. Veranstaltung „Supplier of the Year“ von General Motors (GM) in Austin (Texas/US) hat nicht nur Bridgestone eine Auszeichnung eingeheimst, auch Schaeffler ist geehrt worden für sein Engagement rund um Innovation und Qualität sowie seine Rolle als vertrauenswürdiger Zulieferer. Damit leiste das deutsche Unternehmen einen Beitrag zum weiteren Wachstum, zur Innovationskraft und zum Erfolg des US-amerikanischen Automobilherstellers, heißt es in diesem Zusammenhang. „Diese renommierte Auszeichnung von General Motors ist eine bedeutende Anerkennung unseres Engagements für Qualität und Performance. Sie spiegelt das Vertrauen und die enge Zusammenarbeit wider, die unsere Partnerschaft prägen, ebenso wie unseren gemeinsamen Fokus auf Innovation und operative Exzellenz. Es ist uns eine Ehre, den anhaltenden Erfolg von GM mit Technologien zu unterstützen, die die Zukunft der Mobilität mitgestalten“, freut sich der Schaeffler-Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld über die Würdigung.

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