Ordentlich (Rechen-)Power hinter Alzuras neuem 3D-Komplettradkonfigurator

Bei der diesjährigen „The Tire Cologne“ hat die Alzura AG wie angekündigt so manche Neuerung für die von ihr betriebene Tyre24-Plattform vorgestellt. Besonderes Interesse der Besucher am Messestand des E-Commerce-Unternehmens aus Kaiserslautern soll allerdings dessen neuer 3D-Alukomplettradkonfigurator geweckt haben. Dank der Investition im mehr Rechenleistung unter anderem durch die Übernahme eines Rechenzentrums habe dieser „genug Power“ für fotorealistische Renderings in 7k-Auflösung (21,6 Megapixel pro Bild) und vollständig maßstabsgetreue Produktabbildungen, wie Eileen Schreiber, CTO bei der Alzura Software GmbH, im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG dazu erklärte. Felgen würden in ihrer realen Dimension in sämtlichen Herstellerfarben fotorealistisch am Fahrzeug dargestellt inklusive millimetergenauer Einpresstiefe und realitätsnaher „digitaler Reifenmontage“.

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