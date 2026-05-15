Bei der „Tire Cologne“ stellt Alzura neue Tyre24-Funktionen vor

Als „Partner für effizientes Business“ will sich die Alzura AG bei der „The Tire Cologne“ Anfang Juni präsentiert. Zugleich kündigt das E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern neue Funktionen für den von ihm betriebenen B2B-Marktplatz Tyre24 an, die den Beschaffungsprozess weiter vereinfachen und effizienter gestalten sollen. Dazu zählt demnach unter anderem eine VIN-basierte Abfrage, bei der das Akronym für Vehicle Identification Nummer (Fahrzeugidentifikationsnummer) und „mit der Händler innerhalb weniger Sekunden das exakt passende Ersatzteil identifizieren können“ sollen inklusive Visualisierung in Explosionszeichnungen. Auf diese Weise ließen sich Fehlbestellungen deutlich reduzieren, so die Kaiserslauterer. Als weiteres Highlight wird von ihnen zudem der „Alzura-Connector“ bezeichnet, mittels dem Werkstätten und Reifenhändler, die bereits mit eigenen Lieferanten zusammenarbeiten, diese direkt in die Plattform integrieren können sollen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen