Überarbeitete YZF-R7-Generation ab Werk weiter auf Bridgestone-Reifen

Bridgestone setzt mit Blick auf die Erstausrüstung der YZF-R7 des Motorradherstellers seine Partnerschaft mit der Yamaha Motor Co. Ltd. bei der überarbeiteten Fahrzeuggeneration fort. Wurde bei den entsprechenden Maschinen des Anbieters bisher das Profil „Battlax Hypersport S22“ ab Werk verbaut, rollen sie nunmehr mit dem „Battlax Hypersport S23“ auf die Straße: vorn in der Dimension 120/70ZR17 M/C (58W), hinten in 180/55ZR17 M/C (73W). Im Vergleich zu seinem Vorgänger soll dieser Reifen über einen optimierten Negativprofilanteil sowie eine erhöhte Profilsteifigkeit verfügen. „Dadurch wird das Feedback für den Fahrer, die Trockenhaftung und das Handling verbessert. Eigenschaften, die für eine sportliche Fahrweise entscheidend sind“, so Bridgestone. Am Hinterreifen kommt demnach zudem das sogenannte „Pulse-Groove“-Profildesign des Anbieters zum Einsatz, das er eigenen Worten zufolge nicht nur bei Motorrad-, sondern auch bei Pkw-Reifen verwendet.

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