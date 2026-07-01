https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Die-Pirelli-Aktionaere-haben-Ende-vergangener-Woche-einen-neuen-Verwaltungsrat-bestimmt-und-damit-die-faktische-Entmachtung-des-groessten-Einzelaktionaers-Sinochem-vollzogen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-07-01 11:50:432026-07-01 11:50:43Sinochem-Entmachtung bei Pirelli faktisch vollzogen – Neuer Verwaltungsrat
Sinochem-Entmachtung bei Pirelli faktisch vollzogen – Neuer Verwaltungsrat
Auf ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag haben die Aktionäre von Pirelli mit Mehrheitsbeschluss einen neuen Verwaltungsrat (Board of Directors) bestimmt, der jetzt vom italienischen Investor Camfin – hält 26,2 Prozent der Aktien – dominiert wird, der wiederum über Marco Tronchetti Provera kontrolliert wird. Obwohl Sinochem mit 34,1 Prozent größter Pirelli-Aktionär ist, hatte die italienische Regierung zuvor unter Berufung auf sogenannte „Golden-Power“-Auflagen festgelegt, dass der chinesische Staatskonzern lediglich drei der 15 Board-Sitze bestimmen darf, Spitzenpositionen ausgeschlossen. Damit ist nun faktisch die Entmachtung des größten Pirelli-Einzelaktionärs vollzogen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!