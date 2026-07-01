Sinochem-Entmachtung bei Pirelli faktisch vollzogen – Neuer Verwaltungsrat

Auf ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag haben die Aktionäre von Pirelli mit Mehrheitsbeschluss einen neuen Verwaltungsrat (Board of Directors) bestimmt, der jetzt vom italienischen Investor Camfin – hält 26,2 Prozent der Aktien – dominiert wird, der wiederum über Marco Tronchetti Provera kontrolliert wird. Obwohl Sinochem mit 34,1 Prozent größter Pirelli-Aktionär ist, hatte die italienische Regierung zuvor unter Berufung auf sogenannte „Golden-Power“-Auflagen festgelegt, dass der chinesische Staatskonzern lediglich drei der 15 Board-Sitze bestimmen darf, Spitzenpositionen ausgeschlossen. Damit ist nun faktisch die Entmachtung des größten Pirelli-Einzelaktionärs vollzogen.

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