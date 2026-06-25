„Integrierter Ansatz für Mobililtätslösungen“ ist Brembos Automechnika-Thema

Bei der diesjährigen Automechanika – sie findet vom 8. bis zum 12. September in Frankfurt am Main statt – ist auch Brembo wieder unter den erwarteten mehr als 4.400 Ausstellern. Der vor allem auf Bremssysteme spezialisierte Anbieter aus Italien will bei der Messe mit der klaren Botschaft auftreten, dass die Zukunft des Aftermarkets in einer „umfassenderen und stärker integrierten Sicht auf Mobilität“ liegt. Vor diesem Hintergrund wird das Unternehmen vor Ort ein vollständiges Ersatzmarkt- und Upgrade-Angebot präsentieren, das die zunehmende Komplexität der heutigen Mobilität widerspiegelt.

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