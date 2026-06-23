https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/ADAC-Ganzjahresreifentest-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-23 09:53:592026-06-23 10:06:58Einer von 16 „gut“, fünf „mangelhaft“ beim ADAC-Ganzjahresreifentest
Einer von 16 „gut“, fünf „mangelhaft“ beim ADAC-Ganzjahresreifentest
Haben beim 2025er-Ganzjahresreifentest des ADAC und seiner Partnerklubs schon vier Profile „gut“ abgeschnitten, ist dies in diesem Jahr nur einem einzigen Modell gelungen. Heißt: Bei dem aktuellen Produktvergleich von insgesamt 16 Reifen in der Kleinwagendimension 185/65 R15 88H bzw. 92V sind die restlichen 15 Kandidaten mit Bewertungen angefangen bei „befriedigend“ über „ausreichend“ bis hin zu „mangelhaft“ ins Ziel gekommen. Wobei in letztgenannte Kategorie sogar gleich fünf der sogenannten „Alleskönner“ fallen – darunter sogar eines einer Marke, die üblicherweise zum Premiumsegment des Marktes gezählt wird.
Erstaunlich, wie deutlich sich der Continental doch deutlich an der Spitze absetzt.
Goodyear enttäuscht, Bridgestone entsetzt.
Die oft als P/L Sieger empfohlenen Nexen sind definitiv keine Empfehlung mehr.