Einer von 16 „gut“, fünf „mangelhaft“ beim ADAC-Ganzjahresreifentest

Haben beim 2025er-Ganzjahresreifentest des ADAC und seiner Partnerklubs schon vier Profile „gut“ abgeschnitten, ist dies in diesem Jahr nur einem einzigen Modell gelungen. Heißt: Bei dem aktuellen Produktvergleich von insgesamt 16 Reifen in der Kleinwagendimension 185/65 R15 88H bzw. 92V sind die restlichen 15 Kandidaten mit Bewertungen angefangen bei „befriedigend“ über „ausreichend“ bis hin zu „mangelhaft“ ins Ziel gekommen. Wobei in letztgenannte Kategorie sogar gleich fünf der sogenannten „Alleskönner“ fallen – darunter sogar eines einer Marke, die üblicherweise zum Premiumsegment des Marktes gezählt wird.

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