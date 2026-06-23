Weniger Druck, mehr Last: TVS Eurogrip stellt neuen Reihenkulturspezialisten RC 4032 Maxflex vor

Der indische Reifenhersteller TVS Eurogrip stellte sich auf der Tire Cologne der Aufgabe maximale Bodenschonung bei gleichzeitig steigenden Maschinenlasten zu vereinen. Mit dem RC 4032 Maxflex mit VF-Technologie (Very High Flexion) präsentierte das Unternehmen einen Radialreifen, der für den Einsatz in Reihenkulturen und Feldspritzenanwendungen konzipiert wurde.

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