https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Geestone-Tyres.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-23 10:32:522026-06-16 15:42:04Geestone Tyres: Indischer Spezialist für OTR- und Agrarreifen will nach Europa expandieren
Geestone Tyres: Indischer Spezialist für OTR- und Agrarreifen will nach Europa expandieren
Der indische Reifen- und Schlauchproduzent Geestone Tyres (Prop. Ravi Nandan & Sons) nimmt den europäischen Markt ins Visier. Im Rahmen seines ersten Messeauftritts in Europa auf der Tire Cologne präsentierte das Familienunternehmen seine Expansionspläne. Der Sohn des Gründers und CEO Naveen Aul reiste gemeinsam mit seiner Frau Manica Aul an, um persönlich die strategische Weichenstellung für den Markteintritt einzuleiten.
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