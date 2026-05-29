Kia Seltos auch in Nordamerika/Europa ab Werk auf Nexen-Reifen

Hinsichtlich der Erstausrüstungsbereifung seines neuen Modells Seltos hat sich Kia nicht nur mit Blick auf seinen Heimatmarkt Südkorea für Nexen Tire als Partner entschieden. Wird der Wagen dort mit dem Profil „N’Fera AU7“ des Reifenherstellers ausgeliefert, rollen die Autos für Nordamerika bzw. die USA und Kanada mit 16-Zöllern vom Typ „N’Priz S“ des Anbieters vom Band, wohingegen der Seltos für Europa in den Größen 16 und 18 Zoll mit dem „N’Fera Primus“ sowie in 19 Zoll mit dem „N’Fera Sport“ ausgestattet wird. Die Ausweitung seiner OE-Lieferungen für den neuen Kia auf Fahrzeuge auch für die nordamerikanischen und europäischen Märkte – darunter Deutschland, Frankreich und die Niederlande – wertet Nexen als weiteren Beleg seiner Kompetenz, für ein und dasselbe Automodell in unterschiedlichen Regionen maßgeschneiderte Erstausrüstungslösungen bereitstellen zu können. „Diese OE-Lieferung für den brandneuen Seltos geht weit über eine bloße Steigerung des Liefervolumens hinaus: Sie belegt die Fähigkeit von Nexen Tire, Produkte zu liefern, die exakt auf die spezifischen Straßenverhältnisse und Verbraucherbedürfnisse des jeweiligen Marktes abgestimmt sind“, erklärt Nexen-CEO John Bosco (Hyeon Suk) Kim, dass man die Partnerschaften mit globalen Automobilherstellern weiter festigen und das eigene „Angebot an marktspezifischen OE-Reifen künftig noch stärker ausbauen“ wolle.