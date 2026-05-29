Zweite Generation „MaxiSys”-Diagnosegeräte bei Herth+Buss erhältlich
Als Vertriebspartner für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) des auf die Fahrzeugdiagnose/-prüfung spezialisierten Anbieters Autel ist bei Herth+Buss ab sofort dessen zweite „MaxiSys“-Gerätegeneration verfügbar. Hinsichtlich Präzision, Geschwindigkeit und Innovation wird für die beiden neuen Modelle „MaxiSys MS909 S2“ und „MaxiSys MS919 S2“ – Letzteres verfügt im Vergleich zu dem anderen zusätzlich über ein integriertes Vierkanaloszilloskop für tiefgehende Analysen – wird nichts weniger als eine „neue Dimension der Fahrzeugdiagnose“ versprochen. „Mit diesen leistungsstarken Diagnose-Tablets können Techniker Fahrzeuge noch präziser, schneller und effizienter analysieren“, so die Herth+Buss Mobility Solutions GmbH & Co. KG. Die Geräte sind demnach mit einem 9,7-Zoll-LCD-Touchscreen ausgestattet und sollen zahlreiche Funktionen bieten, die den Werkstattalltag erleichtern.
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