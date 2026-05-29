McLaren-Trophy weitere drei Jahre mit Pirelli als Reifenpartner

McLaren Motorsport hat seine Zusammenarbeit mit Pirelli als offizieller Reifenlieferant der McLaren-Trophy verlängert. „Pirellis Ruf für Innovation, technische Exzellenz und umfassende Motorsporterfahrung macht das Unternehmen zum idealen Partner. Diese auf drei Jahre angelegte Vereinbarung bietet den Teams und Fahrern Planungssicherheit sowie Zugang zu erstklassigem Reifen-Support, während die Rennserie weiter expandiert“, erklärt Giorgio Sanna, Leiter Motorsport bei McLaren Automotive. Die erneuerte Vereinbarung bekräftige die langjährige Partnerschaft beider Seiten und schaffe „eine solide Grundlage für weitere Innovationen und Wachstum“, heißt es weiter. Der Reifenhersteller liefert insofern nicht nur Renngummis für alle Serien der McLaren-Trophy sowohl in Europa als auch in Nordamerika, sondern leistet zudem technischen Support direkt an den Strecken.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen