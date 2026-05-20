Zwei neue Yokohama-Werke für OTR-Reifen geplant

Nach ihrer Übernahme von Goodyears Off-The-Road-/OTR-Reifengeschäft vor gut einem Jahr hat die in Japan ansässige Yokohama Rubber Co. Ltd. Pläne zum Bau zweier neuer Produktionswerke für Reifen dieses Segmentes bekannt gegeben. Eines davon soll in Indien entstehen, das andere in Mexiko. Das Investitionsvolumen wird in Summe mit 245 Millionen US-Dollar angegeben, was nach derzeitigem Wechselkursverhältnis gut 210 Millionen Euro entspricht. Davon sind 130 Millionen US-Dollar (gut 110 Millionen Euro) für den Standort Gopalpur in Odisha/Indien vorgesehen, der für eine Kapazität von jährlich 9.150 Tonnen an Reifen für Bergbau- und Baumaschinen ausgelegt werden und seinen Betrieb im dritten Quartal 2028 aufnehmen soll. Die restlichen 115 Millionen US-Dollar bzw. knapp 100 Millionen Euro werden demzufolge in die Fabrik in Saltillo (Coahuila/Mexiko) fließen, wo Yokohama derzeit schon ein Pkw-Reifenwerk baut. Ab dem zweiten Quartal 2028 ist dort zusätzlich dann noch die Fertigung von Reifen für Bergbau-, Bau- und auch Landmaschinen mit einer Kapazität von 10.650 Tonnen pro Jahr geplant.

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