https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Avon-Motorradreifen.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-05-20 14:16:102026-05-20 14:16:10In Asien will Goodyear mit Avon-Motorradreifen durchstarten
In Asien will Goodyear mit Avon-Motorradreifen durchstarten
Nachdem Goodyear die durch die Cooper-Akquisition unter das Konzerndach gelangte Marke Avon Tyres zu einer rein auf Motorradreifen fokussierten gemacht und ihr im betreffenden Segment zudem einen neuen Marktauftritt spendiert hat, will der Hersteller sie nunmehr auch im asiatischen Raum stärker pushen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!