In Asien will Goodyear mit Avon-Motorradreifen durchstarten

Nachdem Goodyear die durch die Cooper-Akquisition unter das Konzerndach gelangte Marke Avon Tyres zu einer rein auf Motorradreifen fokussierten gemacht und ihr im betreffenden Segment zudem einen neuen Marktauftritt spendiert hat, will der Hersteller sie nunmehr auch im asiatischen Raum stärker pushen.

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