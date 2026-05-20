In Asien will Goodyear mit Avon-Motorradreifen durchstarten

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Im Rahmen einer – wie es heißt – „fortgesetzten globalen Wachstumsstrategie“ für seine Motorradreifenmarke Avon Tyres will Reifenhersteller Goodyear deren Präsenz in Asien ausbauen (Bild: Goodyear)

Nachdem Goodyear die durch die Cooper-Akquisition unter das Konzerndach gelangte Marke Avon Tyres zu einer rein auf Motorradreifen fokussierten gemacht und ihr im betreffenden Segment zudem einen neuen Marktauftritt spendiert hat, will der Hersteller sie nunmehr auch im asiatischen Raum stärker pushen.

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