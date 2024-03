Yokohama Rubber will Pkw-Reifenfabrik bauen – in Mexiko

Yokohama Rubber will eine Pkw-Reifenfabrik in Mexiko bauen. Wie dazu der japanische Reifenhersteller mitteilt, sollen die Bauarbeiten dazu bereits im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen, und zwar in der nordmexikanischen Stadt Saltillo nahe Monterrey (Bundesstaat Coahuila). Insgesamt verursache der Neubau Investitionskosten in Höhe von 52,1 Milliarden Yen (321 Millionen Euro) und soll im ersten Quartal 2027 in Betrieb genommen werden. Laut Yokohama Rubber soll das Werk dann jährlich rund fünf Millionen Pkw-Reifen herstellen können, mit denen Kunden in Nordamerika versorgt werden sollen; man sei „sich bewusst, dass eine lokale Produktion für die lokale Nachfrage unerlässlich ist, um den erwarteten Anstieg der Reifennachfrage auf dem nordamerikanischen Markt rasch zu decken“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das 61 Hektar große Grundstück, auf dem das Werk entstehen soll, biete Yokohama Rubber zufolge außerdem Platz für etwaige zukünftige Expansionen und sei überaus verkehrsgünstig gelegen. Erst kürzlich hatte Yokohama Rubber außerdem angekündigt, sein Reifenwerk auf den Philippinen zu erweitern, auch um Kunden in Europa besser versorgen zu können, während Vertreter von Yokohama Europe gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont hatten, es werde jetzt doch „noch einige weitere Jahre bis zur Fabrik“ in Europa dauern, obwohl man diese bereits seit einigen Jahren recht weit oben auf der hiesigen To-do-Liste führe.