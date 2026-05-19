Voller Terminkalender für Maxxis International

In Form einer – wie das Unternehmen selbst sagt – „dynamische[n] Event-Reise durch Deutschland“ hat sich Maxxis International GmbH für den Juni einiges vorgenommen. Zumal man im kommenden Monat bei gleich mehreren Veranstaltungen Flagge zeigen will bzw. vor Ort sein wird, um sich dort dann jeweils „mit der Community auszutauschen, Produkte vor Ort zu präsentieren und Fachwissen rund um Reifen, Gelände- und Freizeitmobilität zu teilen“. Anzutreffen sind Vertreter der im schleswig-holsteinischen Dägeling ansässigen Maxxis-Vertriebsgesellschaft vom 4. bis zum 7. Juni einerseits bei der Offroadmesse Abenteuer & Allrad in Bad Kissingen, wo dann Produkte der Marken entsprechende Maxxis und CST für das 4×4-/Quad-/ATV-Segment im Fokus stehen werden, sowie andererseits zugleich beim Quad- und ATV-Treffen in der Westernstadt Pullman City, wo dann auch ein Reifenmontageservice angeboten wird. Danach steht für den 9. bis 11. Juni die Reifenmesse „The Tire Cologne“ für Maxxis International im Terminkalender, wo die neuesten Trends der Räderindustrie, Produktvorstellungen, Networking mit Händlern, Werkstätten und Großhandel im Vordergrund stehen. Vom 18. bis zum 21. Juni machen die Norddeutschen außerdem erneut Station beim Midsummer-Bulli-Festival auf Fehmarn: Die Veranstaltung für Bulli-Enthusiasten will der Anbieter als Gelegenheit zum Austausch über Reifen- und Fahrwerkslösungen für Reisemobile nutzen sowie insbesondere den Maxxis-Reifen „Razr AT-S AT-781“ in der Größe 235/55 R17 103H XL in den Fokus seiner dortigen Präsenz rücken.