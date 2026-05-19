Karat ist Linglongs neuer Sales Director OTR für die MEA-Region

Bei dem chinesischen Reifenhersteller Linglong fungiert Pradeep Karat seit Anfang Mai als neuer Sales Director im Off-The-Road- bzw. OTR-Segment und mit Zuständigkeit für die MEA-Region (Mittlerer Osten und Afrika). In dieser Funktion verantwortet er dort die Strategie und den Vertrieb der Division Specialty Tires des Anbieters und berichtet dabei an dessen Director OTR für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) Jeffrey Hughes. In seiner neuen Position soll Karat – zuvor zuletzt Senior Manager Truck Tire Sales bei Hankook Tire Middle East Afrika und mit insgesamt mehr 30 Jahren Erfahrungen in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb und im Marketing bei Bridgestone, Goodyear oder Continental – eng mit den jeweiligen Produkt- und Marketingteams zusammenarbeiten mit dem Ziel, Linglong als einen der führenden Specialty-Tire-Anbieter im Markt zu etablieren, neue strategische Partnerschaften zu finden, Geschäftswachstum zu generieren und neue Regionen zu erschließen.

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