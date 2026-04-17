Abenteuer & Allrad startet „unvergleichlich“ in ihr 28. Jahr – Aktivmesse

In diesem Jahr präsentiert die Abenteuer & Allrad bereits zum 28. Mal die internationale Offroad- und Reisemobil-Szene. Stattfinden wird die wohl wichtigste Messe der Branche vom 4. bis 7. Juni in Bad Kissingen, und zwar unter dem Motto „Unvergleichlich“. Einmal mehr werden dann rund 400 Aussteller aus aller Welt das gesamte Spektrum an Produkten und Dienstleistungen des Marktes präsentieren, der jenseits befestigter Straßen sein Zuhause hat. Von den wichtigsten Serienfahrzeugen, SUVs, ATVs und Pickups bis hin zu Reise- und Expeditionsfahrzeugen sämtlicher Größen sowie natürlich auch Zubehörteilen wie Reifen, Räder und Fahrwerke – das Spektrum an automobilen Untersätzen, das die Aussteller abbilden, ist nahezu lückenlos. Gerade bei den Ausstellern aus der Reifenbranche wird es dabei voraussichtlich einiges an Bewegung geben. Hinzu kommen Zelte und Zeltaufbauten aller Art, Caravaning- und Outdoor-Equipment in großem Umfang „sowie zukunftsweisende Innovationen, die in Einklang stehen mit Natur und Umwelt und den Erwartungen an eine nachhaltige Zukunft“, heißt es dazu vonseiten der Veranstalter.

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