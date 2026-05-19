Zwei „P-Zero“-Varianten als Erstausrüstung für BMWs iX3

Gemeinsam mit BMW hat Pirelli zwei Erstausrüstungsbereifungen entwickelt, die speziell auf den iX3 als erstes Modell der sogenannten „Neuen Klasse“ des Fahrzeugherstellers zugeschnitten sind. Sie sind demnach gezielt darauf ausgelegt, die Eigenschaften des Fahrzeuges zu optimieren. Während die für den iX3 maßgeschneiderte Version des „P Zero (PZ5)“ auf präzises Handling ausgerichtet sei, rücke die für das Fahrzeugmodell konzipierte Ausführung des „P Zero E“ die Eigenschaften von Elektroantrieben in den Fokus, heißt es. Dabei verfügen beide Varianten für besagten BMW über Pirellis „Elect“-Technologie, die der Reifenhersteller eigenen Worten zufolge entwickelt hat, um „durch einen geringeren Rollwiderstand sowie spezielle Lösungen die Leistung von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen in Sachen bezüglich Reichweite, Komfort und Haltbarkeit deutlich zu steigern“. Zusätzlich soll der „P Zero E“ beim EU-Reifenlabel eine „A“-Einstufung in allen drei Kriterien – Rollwiderstand/Effizienz, Nassbremsen, Abrollgeräusch – vorweisen können, wobei er zusätzlich noch zu mehr als 55 Prozent aus natürlichen und recycelten Materialien bestehe. Deswegen wurde er auch mit dem „ADI Compasso d’Oro Award“ ausgezeichnet. „Damit ist der ‚P Zero E‘ der erste Reifen, der die weltweit renommierteste Auszeichnung für Industriedesign gewonnen hat, verliehen auf der Expo 2025 in Osaka“, so Pirelli.

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