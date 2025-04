Drittes Mal in Folge: Maxxis beim Fehmarner Midsummer-Bulli-Festival dabei

Vom 19. bis zum 22. Juni findet auf der Ostseeinsel Fehmarn wieder das Midsummer-Bulli-Festival statt. Wie schon 2023 und 2024 und ist Maxxis auch diesmal wieder mit von der Partie, nunmehr also das bereits dritte Mal in Folge mit dabei. Denn die zu dem taiwanesischen Hersteller Cheng Shin Rubber gehörende Reifenmarke sieht die Veranstaltung, die alljährlich Bulli-Enthusiasten und Freunde klassischer Fahrzeuge anzieht, als perfekte Plattform, um ihre als eng beschriebene Verbindung zur Oldtimer-Community zu pflegen und zu vertiefen sowie ihre Produkte für diese Zielgruppe zu präsentieren. „Die Teilnahme am Midsummer-Bulli-Festival ermöglicht es dem Unternehmen, direkt mit Bulli-Besitzern und -Liebhabern in Kontakt zu treten, Erfahrungen auszutauschen und wertvolles Feedback zu den spezifischen Anforderungen von Oldtimerreifen zu erhalten“, sieht Maxxis seine wiederholte Teilnahme an dem Event auf Fehmarn eigenen Worten zufolge nicht zuletzt auch als „ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den treuen Kunden“.