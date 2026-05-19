„Ganzjahresreifen“ ohne 3PMSF-Kennung als Staria-Erstausrüstung

Nach anderen Hyundai-Modellen wie unter anderem dem Nexo oder Ioniq 6 beliefert Nexen Tire den genauso wie das Unternehmen selbst in Südkorea ansässigen Fahrzeughersteller nunmehr auch für dessen Staria mit Erstausrüstungsreifen. Demnach wird das Profil „Roadian CTX“ dabei sowohl bei der Limousinen- als auch der Elektrovariante des Fahrzeuges verbaut inklusive der Ausführungen, die für Märkte in Ozeanien, Lateinamerika, den Mittleren Osten, Afrika und Europa bestimmt sind. Bei alldem beschreibt Nexen den Reifen für den als Sieben- oder Neusitzer angebotenen Van – die elektrische Variante steht hierzulande noch nicht zum Verkauf – als einen, der Fahrkomfort mit Langlebigkeit und guten Handlingeigenschaften selbst unter großer Last und bei hohen Drehmomenten miteinander verbinde sowie „zu jeder Jahreszeit eine konstant hohe Leistung“ liefere.

Auch wenn sich das Ganze damit irgendwie nach Ganzjahresreifen anhört, ist der „Roadian CTX“ genau das allerdings nicht nach dem in hiesigen Regionen vorherrschenden Verständnis der entsprechenden Begrifflichkeit. Dafür fehlt ihm eine 3PMSF-Kennung auf der Seitenwand, die ihn vor dem Gesetz als geeignet tatsächlich auch für winterliche Fahrbahnbedingungen ausweisen würde. „Der ‚Roadian CTX‘ trägt lediglich die M+S-Kennzeichnung“, wie Nexen Tire auf explizite Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG dazu bestätigt hat für die Reifen, die als Erstausrüstung an in europäische Märkte – darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und diverse weitere Länder – gelieferte Hyundai Staria Electric ab Werk montiert werden.