Erweitertes Bridgestone-Onlineschulungsangebot zu Motorradreifen

Bridgestone stellt neue digitale Schulungsinhalte für den Handel bereit und baut damit sein Trainingsangebot im Bereich Motorradreifen weiter aus. Dies mit dem Ziel, Partner mit praxisnahem Know-how zu unterstützen und sie gezielt auf Beratungssituationen vorzubereiten. Die neuen Schulungsangebote erhalten Kunden auf der „Bridgestone Plus“ genannten Händlerplattform. Im Fokus stehen dabei zwei neue Schulungsvideos: eines zu Reifenkennzeichnungen und -größen sowie eines zum Thema Konstruktion von Reifen. „Gerade im Motorradsegment kommt es darauf an, technische Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und auf die individuellen Anforderungen der Kunden einzugehen. Schließlich sind es beim Motorrad nur zwei Räder, auf die man sich voll und ganz verlassen muss. Umso wichtiger ist es, auch auf die Details zu achten“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe. Genau dort setzten die neuen Trainings an, ergänzt er.

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