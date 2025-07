Nächste Nexo-Generation Hyundais ab Werk auf Nexen-Reifen

Im Frühjahr hat die Hyundai Motor Company bei der Seoul Motor Show die nächste Generation ihres Nexo genannten Brennstoffzellen-SUVs vorgestellt. Der neue Wagen soll Herstelleraussagen zufolge auf dem von ihm im vergangenen Herbst präsentierten Initium-Konzept basieren und auch im deutschen Markt angeboten werden, selbst wenn derzeit wohl noch nicht feststeht, wann genau es so weit sein wird. Ab Werk steht das Fahrzeug demnach auf Reifen der Größen 225/55 R18 bzw. 245/45 R19, wobei sich der Fahrzeughersteller für Nexen Tire als Erstausrüstungspartner entschieden hat. Dabei ist die Wahl auf dessen „N’Fera Supreme S“ genanntes Profil gefallen. Dieser Reifen sei speziell für leistungsstarke wasserstoffbetriebene SUVs entwickelt worden und könne dank „Noise Reduction System“ (NRS) des Anbieters, wohinter sich wie bei anderen Herstellern ein entsprechender Absorberschaum in seinem Inneren verbirgt, nicht nur mit einem verringerten Abrollgeräusch aufwarten, heißt es. Zudem werden ihm noch außergewöhnliche Haltbarkeit und präzises Handling seitens Nexen bescheinigt.

