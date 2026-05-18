Premiere am Bodo-Brabus: Contis neuer „SportContact 7 Force“

Als Hommage an den 2018 verstorbenen Unternehmensgründer Bodo Buschmann hat der Tuner Brabus ein Fahrzeug aufgelegt, das seinen Vornamen als Modellbezeichnung trägt. Dabei sind nicht nur die Eckdaten des Bodo mit seinem V12-Biturbomotor mit einer Leistung von 735 kW (1.000 PS) und 1.200 Nm maximalem Drehmoment, der den auf 77 Exemplare limitierten Wagen in drei Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt, einen näheren Blick wert. Auch seine Bereifung ist es: Denn als Technologiepartner des Fahrzeugveredlers bestückt Continental ihn exklusiv mit seinem neuen „SportContact 7 Force“. Die Weiterentwicklung des Ultra-Ultra-High-Performance- bzw. UUHP-Reifens „SportContact 7“ feiert dort also seine Weltpremiere. Dabei trägt er eine exklusive BB-Kennung auf seiner Seitenwand, die ihn als ausschließlich für Brabus gefertigt ausweist. Der „SportContact 7 Force“ soll die Rennstrecken-Performance des Brabus-Modells Bodo mit alltagstauglicher Stabilität, Präzision und Sicherheit verbinden – und damit die als hoch beschriebenen Anforderungen des Tuners erfüllen. Im Vergleich zum „SportContact 7“ biete die exklusiv für Brabus weiterentwickelte „Force“-Variante jedenfalls optimierte Leistungen auf trockenen Straßen und der Rennstrecke sowie höhere Stabilität in Hochgeschwindigkeitsbereichen, verspricht Conti.

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