https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Die-beiden-Firestone-Reifen-fuer-den-On-Off-Einsatz-FS833-und-FD833-kommen-erneut-ins-Sortiment-der-Bridgestone-Marke.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-15 09:52:342026-05-13 15:00:24Bridgestone-Marke Firestone legt altbekannte Reifen für On/Off-Einsatz neu auf
Bridgestone-Marke Firestone legt altbekannte Reifen für On/Off-Einsatz neu auf
Firestone kündigt die Rückkehr seiner Profile FS833 und FD833 für den On/Off-Einsatz an. Beide waren erstmals 2015 eingeführt worden und soll – so Hersteller Bridgestone in einer Mitteilung – nun wieder ins Sortiment aufgenommen werden; die ersten Dimensionen kommen dieser Tage im Markt an, weitere folgen im dritten Quartal. Die Reifen FS833 und FD833 stehen für robuste Leistung im gemischten Lkw-Einsatz.
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