Bridgestone-Marke Firestone legt altbekannte Reifen für On/Off-Einsatz neu auf

Firestone kündigt die Rückkehr seiner Profile FS833 und FD833 für den On/Off-Einsatz an. Beide waren erstmals 2015 eingeführt worden und soll – so Hersteller Bridgestone in einer Mitteilung – nun wieder ins Sortiment aufgenommen werden; die ersten Dimensionen kommen dieser Tage im Markt an, weitere folgen im dritten Quartal. Die Reifen FS833 und FD833 stehen für robuste Leistung im gemischten Lkw-Einsatz.

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