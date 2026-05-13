Andrés-Gruppe will „internationale Stärke“ bei der Reifenmesse demonstrieren

Der spanische Großhändler Neumáticos Andrés zählt sich selbst zu den führenden Reifengroßhändlern Europas, ist bei der kommenden „The Tire Cologne“ als Aussteller vor Ort und will die Reifenmesse Anfang Juni in Köln dazu nutzen, seine „internationale Stärke“ zu demonstrieren. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nach Angaben des Unternehmens Teil seiner Strategie „zur Konsolidierung und zum Wachstum auf den internationalen Märkten“ inklusive Deutschland sowie seines Engagements, sich über die wichtigsten Trends, Hersteller, Betreiber und Fachleute, die die Entwicklung der Branche bestimmen, auf dem Laufenden zu halten. Seit ihrer Premiere 2018 ist der Großhändler bisher bei jeder „Tire Cologne“ – also auch 2022 und 2024 – mit dabei gewesen, sieht die Grupo Andrés sie doch als einen der wichtigsten Treffpunkte für die europäische und weltweite Reifenindustrie. Diesmal sind die Spanier in Halle 8 am Stand C051 anzutreffen, wo sie sich auf 100 Quadratmetern präsentieren. Diese große Fläche spiegele nicht zuletzt die starke internationale Expansion des Unternehmens wider, heißt es. Zumal Andrés eigenen Worten zufolge im vergangenen Jahr einen Umsatz von 420 Millionen Euro erzielen konnte, was nahezu einer Verdoppelung gegenüber 2021 entspricht.



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