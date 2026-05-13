Im ADAC MX Youngster Cup aktuell ein Bridgestone-Fahrer vorn
Nach dem Rennwochenende der diesjährigen ADAC MX Masters in Dreetz hat es in der Gesamtwertung des Youngster Cups einen Führungswechsel gegeben. Denn der auf Bridgestone-Motorradreifen an seiner Maschine vertrauende Nicolai Skovbjerg hat sich dank starker Leistungen beim zweiten von sieben Saison-Events auf Platz eins in der Meisterschaft vorgearbeitet und damit den auf Dunlop-Reifen an seiner Husqvarna vertrauenden Scott Smulders sowie Mads Fredsoe mit seiner KTM auf Gibson-Reifen – mit Blick auf die Läufe in Dreetz genauso wie in Sachen des aktuellen Standes in der Gesamtwertung – auf die Ränge zwei und drei verweisen können. Die nächste Veranstaltung steht allerdings schon für das kommende Wochenende bzw. den 16./17. Mai in Bitche im Terminkalender.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!