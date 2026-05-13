Goodyear bringt das „neue Cooper“ an den Start – Nachhaltiger Wert

Vor zweieinhalb Jahren hat der US-amerikanische Goodyear-Konzern seinen „Goodyear Forward“ genannten Transformationsplan vorgestellt. Seither hat sich das Unternehmen in vielerlei Hinsicht verändert. Einer der großen Entwicklungsschritte dabei: der Verkauf der Dunlop-Markenrechte im Pkw-Segment an Sumitomo Rubber Industries. Die daraus zwangsläufig entstehende Vakanz im Markenportfolio des Herstellers soll nun die Marke Cooper füllen, die der Hersteller weltweit als einzige Tier-2-Marke positionieren will. Eine Neupositionierung, die zum Jahreswechsel vollzogen wurde. Welche Ziele man sich dazu bei Goodyear Germany vorgenommen hat und wie man diese erreichen möchte, das hat Frank Titz, bei Goodyear als General Manager Replacement Sales Consumer DACH in der Verantwortung, nun im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert.

Den kompletten Beitrag können Sie exklusiv in der kommenden Mai-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.