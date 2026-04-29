Umbau bei Reifen Glatt – Unternehmen unterstützt auch wieder Schoolkidz Lörrach

Die in Lörrach ansässige Reifen Glatt GmbH hat die sogenannten Schoolkidz in ihrer Heimatstadt, die Kinder zweier Schulen vor Ort bei ihren Hausaufgaben begleiten und fördern, mit einer Spende in Höhe von 4.000 Euro bedacht. „Bildung ist Zukunft – und jedes Kind verdient die bestmögliche Unterstützung auf seinem Weg“, erklärt Florian Glatt, Geschäftsführer des Reifenhandelsunternehmens, das zudem einen großen Umbau seines Standortes angekündigt hat. Er soll „umfassend modernisiert und erweitert“ werden mit dem Ziel, Kunden nicht nur einen schnelleren und effizienteren Service zu bieten, sondern nichts weniger als ein völlig neues Erlebnis rund um Werkstatt und Beratung zu schaffen. Als zentrales Element wird dabei ein neuer, großzügiger Empfang genannt mit künftig vier statt bisher drei Serviceplätzen. Damit werden kürzere Wartezeiten für die Kunden bzw. eine schnellere Auftragsannahme und eine noch persönlichere Betreuung verbunden. Zudem werde das neue Büro künftig zweistöckig sein, womit „mehr Raum für Organisation und Servicequalität“ einhergehe. Nicht zuletzt entsteht im zweiten Stockwerk demnach eine neue Kundenecke mit direktem Blick in die Werkstatt.



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