Umbau bei Reifen Glatt – Unternehmen unterstützt auch wieder Schoolkidz Lörrach

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Die Reifen Glatt GmbH, die gerade auch in den Umbau ihres Standortes investiert, hat die sogenannten Schoolkidz Lörrach, die Kinder zweier Schulen in der Heimatstadt des Unternehmens bei ihren Hausaufgaben begleiten und fördert, mit einer Spende in Höhe von 4.000 Euro unterstützt (Bild: Reifen Glatt)

Die in Lörrach ansässige Reifen Glatt GmbH hat die sogenannten Schoolkidz in ihrer Heimatstadt, die Kinder zweier Schulen vor Ort bei ihren Hausaufgaben begleiten und fördern, mit einer Spende in Höhe von 4.000 Euro bedacht. „Bildung ist Zukunft – und jedes Kind verdient die bestmögliche Unterstützung auf seinem Weg“, erklärt Florian Glatt, Geschäftsführer des Reifenhandelsunternehmens, das zudem einen großen Umbau seines Standortes angekündigt hat. Er soll „umfassend modernisiert und erweitert“ werden mit dem Ziel, Kunden nicht nur einen schnelleren und effizienteren Service zu bieten, sondern nichts weniger als ein völlig neues Erlebnis rund um Werkstatt und Beratung zu schaffen. Als zentrales Element wird dabei ein neuer, großzügiger Empfang genannt mit künftig vier statt bisher drei Serviceplätzen. Damit werden kürzere Wartezeiten für die Kunden bzw. eine schnellere Auftragsannahme und eine noch persönlichere Betreuung verbunden. Zudem werde das neue Büro künftig zweistöckig sein, womit „mehr Raum für Organisation und Servicequalität“ einhergehe. Nicht zuletzt entsteht im zweiten Stockwerk demnach eine neue Kundenecke mit direktem Blick in die Werkstatt.

Das in Lörrach ansässige Reifenhandelsunternehmen hat eine umfassende Modernisierung und Erweiterung seines Betriebes in Angriff genommen, um Kunden einen schnelleren und effizienteren Service zu bieten bzw. „ein völlig neues Erlebnis rund um Werkstatt und Beratung“ (Bild: Reifen Glatt)

Das in Lörrach ansässige Reifenhandelsunternehmen hat eine umfassende Modernisierung und Erweiterung seines Betriebes in Angriff genommen, um Kunden einen schnelleren und effizienteren Service zu bieten bzw. „ein völlig neues Erlebnis rund um Werkstatt und Beratung“ (Bild: Reifen Glatt)

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