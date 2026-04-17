Koponen jetzt in Amt und Würden bei Nokian

Seit Anfang des Jahres war schon klar, dass Timo Koponen neuer Chief Financial Officer (CFO) bei Nokian Tyres werden würde, nachdem der bisherige Amtsinhaber Niko Haavisto im Frühjahr 2025 das Unternehmen verlassen und Jari Huuhtanen übergangsweise dessen Aufgaben in dieser Position übernommen hatte bei dem finnischen Reifenhersteller. Jetzt aber ist der von Normet – einem weltweit tätigen Technologieunternehmen für Bergbau/Tunnelbau – gekommene Neuzugang zum Mitglied des Nokian-Managementteams ernannt worden und hat seine Tätigkeit als CFO bei den Finnen aufgenommen, während Huuhtanen dort weiterhin als Vice President Group Business Control fungiert. Koponens umfassende Erfahrung, die er demnach nicht nur bei Normet als CFO und Geschäftsleitungsmitglied sammeln konnte, sondern auch in leitenden Positionen bei der Lamor Corporation, Wärtsilä, Hackman und Konecranes, werde in der nächsten Phase der Entwicklung des Reifenherstellers von großem Wert sein, zeigt sich Nokian-Präsident und CEO Paolo Pompei überzeugt. Mein „Dank gilt auch Jari Huuhtanen für seine hervorragende Arbeit. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ihm“, ergänzt er.