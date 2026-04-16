Mit Michelin sind Reifen-/Zubehörkunden weiterhin am zufriedensten

Gemeinsam mit dem SZ-Institut der Süddeutschen Zeitung (SZ) hat das auf Datenanalysen spezialisierte Unternehmen YouGov seine 2026er-Auswertung vorgelegt zur Zufriedenheit deutscher Kunden mit Blick auf alles in allem gut 790 Marken/Anbieter in 34 verschiedenen Kategorien. Dazu sollen repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren mehr als 950.000 im Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 geführte Onlineinterviews ausgewertet worden sein. Konkret wurde danach gefragt, bezüglich welcher Marken sich die Teilnehmer als zufriedener bzw. unzufriedener Kunden betrachten würden. Wobei ein letztlich als Ergebnis des Ganzen für die einzelnen Anbieter ausgewiesener Score laut YouGov dem Saldo sämtlicher positiver und negativer Bewertungen entspreche und zwischen minus 100 (nur negative Bewertungen) und plus 100 (nur positive Bewertungen) liegen könne. Die besten Marken der Kategorie Reifen und Zubehör, bei denen es gegenüber der Vorjahreserhebung zu einigen Veränderungen gekommen ist, haben insofern ganz passabel abgeschnitten.

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